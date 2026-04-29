Das freundliche Frühlingswetter der vergangenen Tage setzt sich auch zur Mitte der Woche mit vielen Sonnenstunden fort. Zum Start in den Mai warten sommerlich-warme Temperaturen von bis zu 26 Grad.

Offenbach/Main (dpa/lrs) - Den Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland stehen sonnige Tage bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden im Tagesverlauf Höchsttemperaturen zwischen 17 und 22 Grad erwartet. Dabei bleibt es trocken.

In der kommenden Nacht sinken die Werte auf 7 bis 4 Grad, im Bergland und in Tallagen auf bis zu 1 Grad. Die Meteorologen warnen örtlich vor Frost in Bodennähe. Am Donnerstag setzt sich das Wetter demnach niederschlagsfrei und sonnig fort. Die Temperaturen bleiben mit Werten von 17 bis 22 Grad weiter sehr mild. Gegen Nachmittag sei im südlichen Flachland mit stark auffrischendem Wind zu rechnen.

Tanz in den Mai mit sommerlich-warmen Wetteraussichten

In der Nacht auf Freitag fallen die Temperaturen auf 7 bis 3 Grad, in Tallagen auf bis zu 2 Grad. Erneut sei örtlich mit Frost zu rechnen. Im Tagesverlauf zeigt sich der Feiertag von seiner besten Seite: Es bleibt trocken und sonnig. Zum Teil könne es sommerlich warm werden, so die Wetterexperten. Im Westen ist mit Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad zu rechnen, sonst werden es 21 bis 25 Grad.