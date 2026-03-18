Innenstaatssekretär Daniel Stich war als Beamter beurlaubt, während er Generalsekretär der Landes-SPD war, gleiches galt für eine frühere SPD-Bundesgeschäftsführerin.

Bereits Jahre vor der amtierenden Wahlkampfleiterin der SPD hat die rheinland-pfälzische Landesregierung einen Beamten und eine Beamtin für die Parteiarbeit bei der SPD beurlaubt, während die Pensionsansprüche weiter gestiegen sind. Das bestätigten das Innenministerium und die Staatskanzlei auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die aktuell umstrittene Praxis ist 2018 vom Landesrechnungshof kritisiert worden, aber das Innenministerium verteidigt sie. Die Staatskanzlei verweist auf einen gleich gelagerten Fall bei der Bundes-CDU.

Die CDU-Fraktion hatte in der Innenausschusssitzung vor einer Woche nach dem gebürtigen Kaiserslauterer Daniel Stich (49) gefragt, von Innenminister Michael Ebling (SPD) aber keine konkrete Antwort erhalten. Stich ist seit Juli 2024 als Staatssekretär im Innenministerium für die Bereiche Polizei, Verfassungsschutz und Katastrophenschutz zuständig. Seine Laufbahn im Landesdienst begann 2006 ebenfalls im Innenministerium als Referent, 2011 bis 2014 war er in die Staatskanzlei abgeordnet.

Sieben Jahre als ruhegehaltsfähige Dienstzeit

2014 wechselte Stich in den Landesverband der SPD, wurde Geschäftsführer und von 2016 bis 2021 zusätzlich Generalsekretär. Das Innenministerium teilt dazu auf Anfrage mit: „Daniel Stich war vom 1. September 2014 bis zum 30. April 2016 sowie vom 1. Mai 2016 bis zum 18. Mai 2021 beurlaubt.“ Diese sieben Jahre seien als ruhegehaltfähige Dienstzeit anerkannt worden, zudem sei er 2016 zum Ministerialrat befördert worden. In dieser Zeit stiegen seine Pensionsansprüche als Beamter um jährlich 1,79 Prozent. Weiterhin weist das Ministerium darauf hin, dass der temporäre Wechsel des Beamten öffentlich bekannt war. Tatsächlich stand Stich als Generalsekretär in der Öffentlichkeit. Aber zu keinem Zeitpunkt war es Thema, dass er in diesen sieben Jahren als Beamter befördert worden ist und dass er weiterhin Ansprüche für eine spätere Beamtenpension ansammelt.

Der zweite Fall betrifft die SPD-Politikerin Juliane Seifert (48), die zuletzt in der Regierungszeit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Staatssekretärin im Bundesinnenministerium von Nancy Faeser (SPD) war. In der Mainzer Staatskanzlei leitete Seifert von 2013 bis 2016 das Referat für politische Planung. Es waren die Anfangsjahre der Regierungszeit von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). 2016 wurde sie Bundesgeschäftsführerin der SPD und für diese Zeit nach Angaben der Staatskanzlei beurlaubt.

Staatskanzlei weist auf CDU-Praxis hin

In der Antwort von Regierungssprecherin Andrea Bähner steht: „Ein Wechsel, der vergleichbar ist mit der Beurlaubung des Bundesbeamten Herrn Philipp Birkenmaier als Laufbahnbeamter vom Bundeswirtschaftsministerium in die Zentrale der Bundes-CDU als deren Bundesgeschäftsführer.“ Als „Laufbahnbeamte“ werden nahezu alle Beamte bezeichnet, sie unterscheiden sich von politischen Beamten, zu denen Staatssekretäre oder auch Regierungssprecher zählen. Diese können im Fall eines Vertrauensverlusts, also meist bei einem Regierungswechsel, in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Birkenmaier war eineinhalb Jahre Bundesgeschäftsführer der CDU im Konrad-Adenauer-Haus, inzwischen leitet er das Büro von Bundeskanzler Friedrich Merz, ist also zurück im Staatsdienst.

Mit dem Hinweis auf den Merz-Vertrauten will die Landesregierung ihre These stützen, dass an dieser Form der Beurlaubung weder rechtlich noch politisch etwas auszusetzen ist und dass die CDU ebenso vorgeht.

Unterschiedliche Auffassungen

Den Fall von Juliane Seifert, die Ende 2017 bereits das Geschäftsführerinnen-Amt bei der Bundes-SPD aufgegeben hat und zwischenzeitlich in die Bundestagsfraktion gewechselt ist, fand der Landesrechnungshof problematisch, als er ihn 2018 geprüft hat. Um damals Rückschlüsse auf die Person zu vermeiden, ist der Bericht nie veröffentlicht worden. Gegenüber der RHEINPFALZ hat der Rechnungshof erst jüngst darauf hingewiesen, dass parteipolitisches Wirken außerhalb des Parlaments grundsätzlich nicht im öffentlichen Interesse stehe. Das „öffentliche Interesse“ ist aber Voraussetzung dafür, dass während der Beurlaubung weitere Pensionsansprüche gesammelt werden können.

Die Landesregierung bleibt anderer Auffassung und hat deshalb im Dezember 2024 eine Beamtin des Innenministeriums nach dem gleichen Prinzip beurlaubt, die derzeit den Wahlkampf der SPD mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer als Spitzenkandidat leitet.

CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder hatte am Montagabend im RHEINPFALZ-Schlossgespräch angekündigt, er werde im Fall eines Wahlsiegs die Praxis in Rheinland-Pfalz ändern. „Das geht auch anders“, sagte er.