Teils dichte Wolken, immer wieder Regen und höchstens 21 Grad: Die neue Woche startet unbeständig und kühl. Lichtblicke sind voraussichtlich Montagnachmittag möglich.

Offenbach (dpa/lrs) - Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit einem wechselnd bis stark bewölktem Himmel. Immer wieder kann es regnen, auch kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Nachmittag kann es demnach etwas auflockern, dann bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen den Vorhersagen zufolge 17 bis 21 Grad, in den Mittelgebirgen frische 15 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es laut DWD regnerisch, es kühlt auf 13 bis 8 Grad ab. Auch am Dienstag tagsüber bleibt es unbeständig.