Naiima A. ruft auf Tiktok zum Mord an Landsleuten auf. Seit einiger Zeit ist sie aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Doch die Frau hat offenbar andere Pläne.

Naiima A. lässt es sich gut gehen. Die somalische Influencerin aus Mainz – besser bekannt unter dem Künstlernamen Xidigta Jarmalka (Stern von Deutschland) – war in den vergangenen Wochen auf Europareise. Ihre Unternehmungen präsentierte die Frau freimütig auf ihrem Tiktok-Kanal, dem über 250.000 Menschen folgen. Zu sehen: Ein Auftritt bei einer Veranstaltung für die somalische Gemeinde in Dortmund, später eine Reise nach Zürich in der Schweiz und zuletzt noch ein Abstecher ins belgische Antwerpen.

Hotel für 590 Euro die Nacht

Die Reisen waren durchaus komfortabel. Das legen jedenfalls Aufnahmen aus der Schweiz nahe, die A. und ihre Reisegefährten auf Tiktok verbreiten. Zu sehen ist A. unter anderem im Luxushotel „Dolder Grand“, von dem man einen tollen Ausblick auf Zürich und den Zürichsee hat. Preis laut Internetseite für das günstigste Zimmer pro Nacht: 540 Schweizer Franken (590 Euro). Nach oben sind den Vorstellungen der Gäste keine Grenzen gesetzt. Auf Wunsch lässt sich etwa für die eigene Suite auch ein Butlerservice hinzubuchen. Auch sonst muss Frau A. eine gute Zeit gehabt haben. Auf dem Urlaubsprogramm standen unter anderem eine Kutschfahrt durch den beliebten Urlaubsort Interlaken mit seinem traumhaften Alpenpanorama. Abgerundet wurde der Schweiz-Trip durch einen Helikopterflug.

In einem ihrer Videos posierte A. mit mehreren Tausend Schweizer Franken Bargeld. Ein Geschenk ihrer Gastgeber? Screenshot: Tiktok / @xidigta135

Darüber hinaus besuchte Naiima A. in Zürich eine Feier von Landsleuten, die ihr gleich noch eine Ehrenurkunde überreichten. Das ist auf Videoaufnahmen bei Tiktok zu erkennen. Für was die Frau geehrt wurde, ist der Urkunde ebenfalls zu entnehmen. Sie habe sich als Unterstützerin für ihr Land und ihr Volk verdient gemacht. So übersetzt es eine vertrauenswürdige Quelle aus der somalischen Gemeinde, mit der die RHEINPFALZ schon länger zusammenarbeitet. Dass die Frau jedoch nicht nur eine Urkunde erhalten hat, sondern auch Spenden aus ihrer Gemeinde, darauf deuten weitere Videoaufnahmen hin. In einem Posting A.s ist ein Haufen Geldscheine auf einem Hotelbett zu sehen, der sich auf mehrere Tausend Schweizer Franken summiert.

Zur Ausreise aufgefordert

Das Verhalten der Frau ist bemerkenswert. Denn die Ausländerbehörde der Stadt Mainz hat der A. zuletzt die Aufenthaltserlaubnis widerrufen und sie gleichzeitig aufgefordert, das Land innerhalb einer vorgegebenen Frist zu verlassen. Das schreibt die Stadt Mainz dieser Zeitung auf Anfrage. Die Konsequenz daraus ist klar. Weigert sich A., Deutschland zu verlassen, droht ihr die Abschiebung.

Im Fokus stand die Influencerin zuletzt, weil sie mehrfach unerlaubt in ihrem Heimatland Somaliland gereist war und sich dort immer wieder mit ranghohen Politikern ablichten ließ. Das legten Recherchen der RHEINPFALZ offfen. In ihrer Heimat engagierte sich A. in den vergangenen Jahren politisch und mischte sich zudem in teils blutige Clan-Konflikte ein. Die Kriminalpolizei in Mainz ermittelt seit Monaten gegen die Frau, weil sie 2023 öffentlich zum Mord an Landsleuten aufgerufen hat.

Naiima A. erhielt von Landsleuten sogar eine Ehrung für ihre »Verdienste«. Screenshot: Tiktok / @xidigta135

A., die seit 2017 als anerkannter Flüchtling in Deutschland lebt, verstieß damit gegen Auflagen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Dieses entzog ihr daraufhin den Flüchtlingsstatus. Die Entscheidung wurde zuletzt in einem Eilverfahren am Verwaltungsgericht Trier für rechtens erklärt. Offenkundig müsse sich die Frau aufgrund ihrer Reisen und Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen mit hochrangigen Persönlichkeiten nicht mehr vor Verfolgung fürchten, schrieb die zuständige Kammer in ihrem Urteil. Mehr noch: A.s Verhalten sei in besonderem Maße dazu geeignet, „die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber Schutzsuchenden sowie Schutzinhabern erheblich zu verringern und dadurch den öffentlichen Frieden zu beeinträchtigen“.

Den Behörden entzogen?

Wie passen die Reisen A.s zu ihrer Situation als Person, der die Abschiebung droht? Wer als Ausländer ohne gültigen Status in Deutschland lebt, der ist an strenge Auflagen gebunden. Diese können etwa eine sogenannte Residenzpflicht vorschreiben. Die Person darf sich dann nur in dem Bundesland ihres aktuellen Wohnortes aufhalten. Doch möglicherweise will A. mit ihrem Verhalten den Mainzer Behörden den Zugriff und somit auch eine Abschiebung erschweren.

Seit einigen Tagen weilt A. wieder in Mainz. Zuletzt ließ sie sich in der Mainzer Innenstadt filmen und veröffentlichte die Aufnahme auf ihrem Tiktok-Profil. Bei der Ausländerbehörde der Stadt Mainz hat man auf die Rückkehr offenbar zügig reagiert und A. zu einem Termin vorgeladen, zu dem sie auch erschienen sei. Das schreibt die Stadt Mainz auf Anfrage dieser Zeitung. „Frau A.s Aufenthaltserlaubnis wurde eingezogen, ebenso der Reiseausweis für Flüchtlinge, der ihr aufgrund des Widerrufs der Flüchtlingseigenschaft durch das BAMF nicht mehr zusteht“, schreibt die Stadt. Gegen diese Entscheidung habe Frau A. Widerspruch eingelegt und gleichzeitig einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Mainz gestellt.