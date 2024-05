In Richtung Feiertag und Wochenende wird das Wetter allmählich freundlicher. An Christi Himmelfahrt traut sich laut Vorhersage bei bis zu 23 Grad die Sonne heraus. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf zunehmend freundliches Wetter und Sonne am Feiertag freuen. Zunächst aber bringt der Dienstag einzelne Schauer und vereinzelt Gewitter mit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu gebe es Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad.

Auch der Mittwoch beginnt laut DWD wechselnd bis stark bewölkt, bevor im Verlauf des Nachmittags immer mal wieder die Sonne herauskommt. Dazu bleibe es meist trocken und die Temperaturen steigen auf höchstens 18 bis 21 Grad.

Heiter und teils sonnig soll laut Vorhersage auch der Feiertag werden. Die Meteorologen erwarten an Christi Himmelfahrt Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad. Ähnlich freundlich sieht es demnach am Freitag aus: Richtung Wochenende werde es mit bis zu 24 Grad noch wärmer.

