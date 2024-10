Zum Ende der Woche müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz sowie dem Saarland auf frische Temperaturen und auch Regen einstellen. Am Freitag sei es heiter bis wolkig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Es bleibe meistens trocken, am Mittag und Nachmittag bestehe allerdings ein geringes Schauerrisiko. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 9 bis 14 Grad. Es gehe ein schwacher Wind.

Im Laufe des Samstags ziehen laut DWD einige Wolken über Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf. Zudem regne es ab dem Nachmittag. Das Thermometer zeige maximal 12 bis 15 Grad. Der Wind sei abermals schwach.

Der Sonntag beginne mit Wolken und einzelnen Schauern, im Laufe des Tages lockere es zunehmend auf. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben bei 13 bis 15 Grad. Dazu wehe ein mäßiger Wind.