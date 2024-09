Es bleibt vorerst hochsommerlich warm in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Örtlich kann aber Starkregen fallen.

Das warme Wetter wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhafter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, sind am Nachmittag vereinzelt Gewitter mit Starkregen möglich bei immer noch hohen Temperaturen von maximal 24 bis 30 Grad.

Am Mittwoch ist es wechselnd bis stark bewölkt mit teils schauerartigem und teils gewittrigem Regen, örtlich sogar mit Starkregen. Die Luft erwärmt sich wieder auf bis zu 23 bis 26 Grad.

Auch am Donnerstag bleibt es in Rheinland-Pfalz und an der Saar laut dem DWD warm mit Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad. Anfangs ist der Himmel stark bewölkt. Später lockert er auf; vereinzelt gibt es Schauer oder auch Gewitter mit Starkregen.