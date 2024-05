In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es heiter und sonnig in den nächsten Tagen. An Christi Himmelfahrt werden Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad erwartet - ideal für einen Feiertagsausflug.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet in den kommenden Tagen heiteres und teils sonniges Wetter. Der Mittwoch startete wechselnd bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Nachmittag lockert es zunehmend auf. Dabei bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 21 Grad und im Bergland bei 14 bis 18 Grad.

An Christi Himmelfahrt wird dann ideales Ausflugswetter erwartet: Es soll heiter und teils sonnig werden, bei Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad. Im höheren Bergland sind um die 17 Grad möglich. Auch am Freitag hält sich das freundliche Wetter. Die Temperaturen klettern auf 21 bis 24 Grad und im höheren Bergland auf um die 19 Grad.

