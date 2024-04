Nach dem sommerlichen Wochenende wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder etwas kühler. Am Dienstag werden Höchstwerte zwischen 12 und 16 Grad erreicht.

Offenbach (dpa/lrs) - Nach den sommerlichen Temperaturen am Wochenende kühlt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland ab. Am Dienstag werden Höchstwerte zwischen 12 und 16 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In höheren Lagen der Eifel sind um die 10 Grad zu erwarten. Am Vormittag kann es bei wechselnder bis starker Bewölkung regnen. Der Nachmittag bleibt dann bei einzelnen Auflockerungen trocken. Abends sind Schauer möglich. Es weht ein mäßiger Südwestwind mit gebietsweise starken und im Bergland stürmischen Böen.

Am Mittwoch werden Höchsttemperaturen zwischen 14 und 17 Grad und im Bergland von um die 12 Grad erwartet. Es regnet nicht. Am Donnerstag ist dann etwas Regen bei Höchstwerten zwischen 16 und 20 Grad möglich. Im höheren Bergland sind um die 14 Grad zu erwarten.

DWD-Vorhersage