Fünf «Panzerblitzer» setzt die Polizei im Saarland aktuell ein. Wie hoch die erzielten Bußgelder liegen und was die Kontrollen bewirken.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit Blitzer-Anhängern hat die saarländische Polizei im vergangenen Jahr Bußgelder in Höhe von gut 12,2 Millionen Euro eingenommen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres seien fast 3,2 Millionen Euro erzielt worden, teilte die saarländische Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage mehrerer CDU-Abgeordneter mit.

Die Polizei im Saarland verfügt derzeit über fünf angemietete «Enforcement Trailer», wie die Anhänger offiziell heißen. Die mobilen Geräte werden demnach in der Regel an 365 Tagen im Jahr eingesetzt. Ausnahmen seien Wartungen, Defekte oder mutwillige Beschädigungen.

Zahl der Raserunfälle geht zurück

Zu hohe Geschwindigkeit sei nach wie vor eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle, teilte die Regierung weiter mit. Daher würden an besonders gefährdeten Strecken gezielt Geschwindigkeitskontrollen - unter anderem mit «Panzerblitzer» - eingesetzt. 2024 lagen die Gesamteinnahmen durch die Trailer bei rund 12,5 Millionen Euro, 2023 waren es knapp 12,7 Millionen Euro.

Die Zahl der Verkehrsunfälle, die auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückgehen, sei von 1.567 im Jahr 2023 auf 1.214 im Jahr 2025 gesunken. Die Zahl jener Unfälle mit Getöteten ging von 12 auf 7 zurück, die mit Schwerverletzten von 136 auf 102.