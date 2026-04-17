Die SV Elversberg zeigt sich gut erholt von der bitteren Pleite gegen Schalke 04. Im Duell mit dem Karlsruher SC haben die Saarländer nur in der Anfangsphase kleinere Probleme.

Spiesen-Elversberg (dpa) - Die SV Elversberg hat sich eindrucksvoll im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Zum Auftakt des 30. Spieltages gewannen die Saarländer gegen den Karlsruher SC mit 3:0 (1:0) und verbesserten sich zumindest über Nacht auf den dritten Platz.

Vor 9.307 Zuschauern erzielten Immanuël Pherai (26./53. Minute) und Tom Zimmerschied (62.) die Tore für die SVE, die jetzt 55 Punkte auf dem Konto hat. Am Samstag kann Hannover 96 (53) mit einem Sieg gegen den Tabellenzweiten SC Paderborn (57) allerdings wieder vorbeiziehen.

Fünf Tage nach der bitteren 1:2-Heimpleite gegen Tabellenführer Schalke 04 (58) wirkten die Hausherren zu Beginn verunsichert und hätten früh in Rückstand geraten können. Gleich zweimal musste Torwart Nicolas Kristof retten - erst gegen Louey Ben Farhat, dann gegen Marvin Wanitzek.

Elversberg nutzt erste Chance

Die Hausherren kamen erst nach 26 Minuten erstmals gefährlich vor das Tor der Gäste - und schlugen eiskalt zu. Zimmerschied spielte den Ball perfekt in den Lauf von Lukas Petkov, nach dessen Querablage Pherai per Direktabnahme traf. Es war der Premierentreffer für den 24-Jährigen im SVE-Trikot.

Die Führung verlieh den Saarländern mehr Sicherheit. Vom KSC kam offensiv nun nichts mehr, stattdessen hätte David Mokwa kurz vor der Pause für die SVE erhöhen können. Gäste-Verteidiger Marcel Franke rettete jedoch kurz vor der Linie per Kopf.

Traf doppelt: Immanuël Pherai. Foto: Uwe Anspach/dpa

Nicht einmal 30 Sekunden nach Wiederbeginn hätte Petkov nach einem katastrophalen Franke-Fehler das 2:0 machen müssen, scheiterte aber völlig frei am gut reagierenden KSC-Torwart Hans Christian Bernat. Wenig später machte es Pherai besser und schnürte mit einem trockenen Schuss ins Eck den Doppelpack. Damit war die Partie gelaufen, zumal Zimmerschied wenig später noch erhöhte.