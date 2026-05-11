Trotz einiger Fortschritte: Die Unabhängige Aufarbeitungskommission fordert vom Bistum Speyer mehr Transparenz im Umgang mit Fällen von sexueller Gewalt.

Ein transparenter und vor allem an den Bedürfnissen von Betroffenen orientierter Umgang mit Fällen von sexuellem Missbrauch sowie körperlicher und seelischer Gewalt in der katholischen Kirche. Das ist die Kernforderung der Unabhängigen Aufarbeitungskommission (UAK) an die Verantwortlichen des Bistums Speyer. Über Jahrzehnte waren katholische Schulen und Heime im Bistum Speyer Orte, an denen sexueller Missbrauch und physische wie psychische Gewalt zum Alltag gehört haben, an denen Kinder und Jugendlichen Menschen ausgeliefert waren, die sie gequält, gedemütigt und in vielen Fällen jahrzehntelanges Leid ausgelöst haben.

Studie genau ein Jahr alt

Vor einem Jahr wird dieses dunkle Kapitel mit Schwerpunkt in den 1950er- bis 1970er-Jahren erstmals in seinem ganzen Schrecken in der Öffentlichkeit ausgebreitet – als erster Teil einer Studie, die Mannheimer Wissenschaftler unter der Leitung von Professorin Sylvia Schraut veröffentlichen. Gearbeitet hat ihr Team im Auftrag der Unabhängigen Aufarbeitungskommission (UAK), die nun eine erste Bilanz vorgelegt hat.

Und die fällt in einigen Punkten durchaus kritisch aus: So fordern Wolfgang Schwarz ( Hainfeld) und Gerburg Zech ( Neustadt) im Gespräch mit der RHEINPFALZ, dass sich Aufklärungsarbeit nicht nur auf Gemeinden beschränken dürfe, in denen Übergriffe durch Geistliche und Mitarbeiter der Kirche bekannt und dokumentiert sind. Etwa eine Handvoll Veranstaltungen habe es an verschiedenen Orten bereits gegeben, bei denen jeweils Vertreter der UAK und Betroffene anwesend waren. Zechs und Schwarz’ Beobachtung: Neben eher neutralen Teilnehmern träfen dort dann Anhänger und Gegner von Beschuldigten aufeinander. Denen er zuweilen gerne die Frage stellen würde: „Denkt ihr auch mal an die Betroffenen?“ Manchmal sei die Auseinandersetzung „an der Grenze des Erträglichen“, finden der UAK-Vorsitzende und seine Stellvertreterin. Für Betroffene wiederhole sich unter Umständen Jahrzehnte nach traumatisierenden Vorfällen die Erfahrung, dass ihnen niemand glaube.

Als Fortschritt wertet der frühere SPD-Landtagsabgeordnete Wolfgang Schwarz, dass es beim Bistum inzwischen Spezialisten gebe, die als Berater für sogenannte irritierte Systeme zur Verfügung stehen. Als solche werden Gemeinden oder kirchliche Einrichtungen eingestuft, in denen Fälle sexueller Gewalt bekannt sind. Besonders wichtig sei es, das Thema der sogenannten Bystander – also der Mitläufer und Mitwisser – in den Mittelpunkt zu rücken.

Umgang mit Ehrungen

Defizite sieht die derzeit siebenköpfige Kommission ihrem Bericht zufolge in der Kommunikation: Es gebe kein Register, das „vertraulich, schnell und sicher“ Auskunft gebe über Beschäftigungsverbote, Auflagen und Versetzungen von Priestern oder Ordensleuten. Man dränge auf ein solches Register, „um keine Schlupflöcher (...) bestehen zu lassen oder zu schaffen“. Datenschutz sei in diesem Zusammenhang Täterschutz, sagt Wolfgang Schwarz. Es müsse Möglichkeiten zur Identifizierung und Kontrolle geben.

Gleichzeitig sei es für Betroffene besonders wichtig, wie das Bistum seinen Umgang mit Täterinnen und Tätern ändere und sich sensibel mit Ehrungen und Erinnerungen an teils prominente Protagonisten auseinandersetze. Das gelte nicht nur für kirchliche Würdigungen, sondern auch für staatliche Auszeichnungen. Insofern müssten diesbezüglich auch Informationen ans Land weitergereicht werden. Tatsächlich hat das Bistum an Veröffentlichungen auf seinen Internetseiten wie Nachrufen auf einzelne Persönlichkeiten schon Erläuterungen ergänzt.

Ein großes Anliegen ist Gerburg Zech und Wolfgang Schwarz, dass Erkenntnisse, die mit der im Mai 2025 veröffentlichten Studie nun vorliegen, auch in die Ausbildung von jungen Priestern und Kirchenmitarbeitern einfließen. Sein Gefühl sei, sagt Schwarz, dass Liturgie „immer noch deutlich wichtiger“ sei und die Anerkennung gesellschaftlichen Wandels innerhalb kirchlicher Strukturen noch nicht ausreichend stattfinde.

Therapiezugang erleichtern

Die UAK des Bistums Speyer möchte sich nach Darstellung von Zech, die bis vor zwei Jahren in Neustadt als Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie praktiziert hat, auch dafür stark machen, dass ältere Menschen, die teils vor Jahrzehnten Missbrauchs- und Gewalterfahrungen gemacht haben, leichter Zugang zu therapeutischen Angeboten bekommen. Solche Angebote blieben oft jüngeren Menschen oder Patienten mit akuten Problemen vorbehalten. Es müsse auch für Erwachsene eine Möglichkeit zum fachlich guten Gespräch geben, um einer möglichen Retraumatisierung vorzubeugen.