Ein Verdächtiger wird nach einem Sexualdelikt an einer Koblenzer Schule in Untersuchungshaft genommen. Die Polizei warnt vor Spekulationen und Fahndungsaufrufen im Netz.

Koblenz (dpa/lrs) - Nach einem Sexualdelikt an einer Schule in Koblenz ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Wie die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde der 20-Jährige einem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Er stehe im Verdacht, an einer Elfjährigen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Bis zu einer eventuellen Verurteilung gelte die Unschuldsvermutung, erklärte die Polizei.

Zu den näheren Umständen der Tat in der vergangenen Woche ermittele die Kriminalpolizei. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte würden keine weiteren Angaben zum Opfer sowie zu dem Beschuldigten gemacht. Die Polizei bat auch darum, keine ungesicherten Meldungen zu dem Vorfall sowie zum mutmaßlichen Täter, zu dem Opfer oder den Örtlichkeiten in den sozialen Netzwerken zu verbreiten. Wer die Bilder oder Namen von real existierenden Personen ohne deren Zustimmung veröffentliche, mache sich strafbar.

Bereits am Vorabend hatte die Polizei in einer Mitteilung darauf hingewiesen, dass «Fahndungsaufrufe» in sozialen Medien kursierten, die keine tatsächlich tatverdächtige Person zeigten, und dass diese Aufrufe nicht mit der Polizei abgestimmt und nicht autorisiert worden seien.