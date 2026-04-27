Die Afrikanische Schweinepest ist nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums in Rheinhessen auf dem Rückzug.

Sperrzonen zwischen Mainz und Bingen konnten verkleinert werden. Nach Angaben von Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) hat es seit einem Jahr im Bereich zwischen Mainz und Bingen keinen Fall von Afrikanischer Schweinepest mehr gegeben. „Das zeigt: Die Maßnahmen wirken“, sagte Eder. So habe auch die EU einer Verkleinerung der Sperrzone zugestimmt.

Eder wertete dies als Erfolg der Zusammenarbeit mit dem Kreis Mainz-Bingen, der Jägerschaft, dem Bauern- und Winzerverband, Behörden, der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft „sowie allen umsichtigen Bürgerinnen und Bürgern“.

Erste Fälle 2024

Im Sommer 2024 war die Schweinepest in Rheinland-Pfalz erstmals aufgetreten. In der Folge wurden viele Maßnahmen getroffen, um eine Ausbreitung der Seuche, die Haus- und Wildschweine befällt, nicht nur zu verhindern, sondern sie zurückzudrängen und zu tilgen. Dazu hatten Zäune gehört, aber auch die Suche nach kranken oder verendeten Wildschweinen mit Hunden und Drohnen.

Nun konnte für den Bereich zwischen Mainz und Bingen, das Gebiet Beta, bei der EU die Verkleinerung der Sperrzonen beantragt werden. Das bedeutet, dass für das Gebiet zwischen Mainz und Bingen die bisherige Sperrzone II in eine Sperrzone I abgemildert und die bisherige Sperrzone I aufgehoben werden kann. Die Rückstufungen der Sperrzonen bringen jeweils auch Erleichterungen für die verschiedenen Nutzergruppen (Landwirtschaft, Jägerschaft, Bürgerinnen und Bürger) mit sich.

Noch ist Vorsicht geboten

Das Ministerium hofft, dass bei gleichbleibender Lage im Herbst auch die Rückstufung für große Teile der restlichen Sperrzone II beantragt werden und im nächsten Jahr die vollständige Aufhebung folgen kann. Erst dann könnten die Zäune abgebaut werden. Voraussetzung sei, dass keine neuen Fälle auftreten. Das Ministerium bittet weiter um große Vorsicht und darum, eventuell gefundene Kadaver von Wildschweinen dem zuständigen Veterinäramt zu melden.

Landesweit waren gut 2400 tote Wildschweine getestet und bei 78 das Virus nachgewiesen worden. Weiterer Sperrgebiete gibt es noch in den Kreisen Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Donnersberg und Rhein-Pfalz.