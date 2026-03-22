Gordon Schnieder führt seine CDU nach 35 Jahren in die Staatskanzlei. Der Erfolg ist sein Erfolg. Profitiert hat er auch vom Bundestrend.

Die SPD-Dominanz ist gebrochen, das tendenziell eher konservative Rheinland-Pfalz hat künftig auch eine konservativ geführte Landesregierung. Nach dreieinhalb Jahrzehnten ist es den Christdemokraten um Gordon Schnieder gelungen, einen Wechsel in der Staatskanzlei zu erzwingen. Die Wachablösung hat vor allen Dingen zwei Gründe. Der eine heißt Gordon Schnieder. Der andere trägt den Namen Wechsellust.

Wechsel gehören zur Demokratie. Demokratie lebt vom Wechsel. Das Land mit all seinen Institutionen ist seit 1991 zunehmend von der SPD geprägt worden. Nun ist es an der CDU, Akzente zu setzen. Besonders das Verhältnis zwischen Mainz und den vielfach CDU-regierten Kommunen kann sich neu ordnen. Wer bisher aus dem Dorf oder der Stadt auf die Hauptstadt gezeigt hat, hat jetzt einen Ansprechpartner aus der eigenen Partei, bei dem er für seine Kommune trommeln kann.

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Gordon Schnieder ist es gelungen, aus einer zerstrittenen Gruppe mit vielen Individualisten eine auf den maximalen Erfolg ausgerichtete Zweckgemeinschaft zu formen. Er hat konsequent nach der Macht in der CDU gegriffen und Gefolgschaft eingefordert. Am Ende dieses Ritts haben selbst jene Parteikollegen Handzettel mit seinem Konterfei verteilt, die ihn vor Kurzem noch als „zu brav“ bezeichnet haben.

Statt allzu siegessicher und abgehoben zu kommunizieren, vertraute der Moderat-Konservative auf seine Stärken.

Sobald klar war, dass er als CDU-Spitzenkandidat ins Rennen gehen würde, hat Gordon Schnieder sein Ego hintangestellt. Er hat nüchtern und seriös einen Auftritt nach dem anderen absolviert. Er hat sich nicht auf Schmutzeleien eingelassen, ist bis zuletzt anständig mit seinem Kontrahenten umgegangen.

Statt allzu siegessicher und abgehoben zu kommunizieren, vertraute der moderat Konservative auf seine Stärken. Im Gegensatz zu Christian Baldauf oder Julia Klöckner ging es bei ihm sehr selten um die Person. Stattdessen machte Schnieder klar, was Menschen von ihm erwarten können – und was nicht.

Mit dem CDUler bekommt das Land einen im besten Sinne zuverlässigen Arbeiter als Ministerpräsidenten. Einen Politiker, für den Niveau und Anstand wichtig sind.

Eine große Aufgabe kommt jetzt auf ihn zu. In seiner Partei scharren Dutzende vornehmlich Männer mit den Hufen. Seit Wochen melden sie sich intern, aber auch extern zu Wort. Die Lust aufs Regieren ist groß. Kein Wunder: Wer in der CDU Talent hatte und etwas erreichen wollte, hatte in den vergangenen 35 Jahren in Mainz wenig Optionen. Schnieder wird in den kommenden Wochen so oder so die eine oder andere Enttäuschung verursachen müssen. Bei der Nominierung der Minister wird sich zeigen, wie nachhaltig die Einigkeit in der CDU ist.

Für Schweitzer markiert dieser Sonntag einen Tiefpunkt

Für Alexander Schweitzer und die SPD markiert dieser Wahlsonntag einen Tiefpunkt. Der Pfälzer hat mit viel Einsatz versucht, dem Trend im Bund etwas entgegenzusetzen. Da ihm sein CDU-Kontrahent nicht den Gefallen eines Fehlers machte, musste er für sich kämpfen.

In Berlin heißt es immer: Die SPD im Land muss zehn bis zwölf Prozentpunkte über den Umfragen der Bundes-SPD landen, um eine Chance zu haben. Schweitzer ist es gelungen, diese Werte zu übertreffen. Dabei hat die SPD profitiert, wenn sie wenig und der Kandidat viel Beachtung fand.

Ganz am Ende aber war der Wunsch nach einem Wechsel für viele wichtiger, als den beliebten Schweitzer im Amt zu halten.