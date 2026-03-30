Südwest Seniorin in Mainz wird Opfer von Trickdiebstahl

Blaulicht
Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Fall. (Symbolbild)

Mit Umarmungen und körperlicher Nähe wurde einer Seniorin in Mainz Goldschmuck entwendet. Die Polizei warnt vor dieser Masche und sucht Zeugen.

Mainz (dpa/lrs) - Mit einem Trickdiebstahl hat eine unbekannte Frau einer Seniorin in Mainz Goldschmuck gestohlen. Die 89-Jährige sei am Sonntagmittag durch Mainz-Finthen gelaufen, als ein Auto neben ihr anhielt, teilte die Polizei mit. Eine Frau sei aus dem Auto gestiegen, habe die Seniorin mehrfach umarmt und auf die Wange geküsst. Dabei habe sie ihr eine zusammenhangslose Geschichte erzählt.

«Während der körperlichen Nähe legte die Täterin der Seniorin eine minderwertige Goldkette um den Hals und entfernte im selben Zuge unbemerkt deren Goldkette», so die Polizei in einer Mitteilung. Zudem seien der 89-Jährigen mehrere Ringe von den Fingern gezogen worden, dafür habe die Frau ihr mehrfach die Hände gehalten und gestreichelt. Anschließend habe sie unechten Goldschmuck in die Tasche der Frau gesteckt.

Nach dem Diebstahl sei die Frau zurück in das Auto gestiegen und weggefahren. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Fall und warnt vor Trickdieben, die gezielt ältere Menschen ansprechen.

Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x