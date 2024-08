Er soll mit seinem Auto eine 87-Jährige erfasst haben und weitergefahren sein, während sie tödlich verletzt auf dem Gehweg lag. Nach einem Unfall im Saarpfalz-Kreis wird gegen einen Mann ermittelt.

Mandelbachtal/Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach dem Tod einer Seniorin bei einem Unfall im Saarpfalz-Kreis richten sich die Ermittlungen gegen einen 53 Jahre alten Mann. Er soll die 87-jährige Fußgängerin mit seinem Auto in Mandelbachtal erfasst haben und danach weitergefahren sein, wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mitteilte.

Dem Tatverdächtigen werden demnach fahrlässige Tötung und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vorgeworfen. In Untersuchungshaft befinde sich der Beschuldigte aber nicht. Zunächst hatte die «Saarbrücker Zeitung» berichtet.

Die Seniorin überquerte im Februar eine Straße am Ortseingang, als ein Auto sie erfasste, so die Polizei. Der Aufprall schleuderte die Frau demnach auf den Gehweg, wo der Fahrer sie liegengelassen haben soll. Erst zufällig vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer fanden die Verletzte. Sie starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle.