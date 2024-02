Nach einem Feuer ist eine Seniorenresidenz in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) zum Teil unbewohnbar. Bei dem Brand am Nachmittag habe eine Bewohnerin Rauchgase eingeatmet und leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden, alle Bewohnerinnen und Bewohner hätten das Gebäude verlassen können.

Lahnstein (dpa/lrs) - Teile der Unterkunft seien aufgrund der massiven Rauchentwicklung verrußt und nun unbewohnbar. Den Angaben zufolge kümmerte sich die Stadt Lahnstein um die Unterbringung der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Ursache für den Brand werde ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar.

Pressemitteilung