Mit Umarmungen und körperlicher Nähe stehlen Diebe einem Senior in Mainz Goldschmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Mainz (dpa/lrs) - Ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau haben am Dienstagnachmittag in Mainz einem 82-jährigen Senior Goldschmuck gestohlen. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Hechtsheim, wie die Polizei mitteilte. Die Täter blockierten mit ihrem Auto den Weg des Seniors. Sie stiegen aus und suchten die körperliche Nähe des Mannes. Dabei küssten sie seine Hände und versuchten, seine Goldringe zu stehlen. Zudem legten ihm eine minderwertige Goldkette um den Hals und entfernten dabei seine hochwertige Kette.

Das Duo flüchtete anschließend in einem Auto mit französischem Kurzzeitkennzeichen. Während der Flucht warfen sie die gestohlene Kette aus dem Fenster zurück zum Senior. Dabei beschädigten sie sein Fahrzeug. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Fall.