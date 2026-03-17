Weil ein 74-Jähriger einen Telefonbetrug frühzeitig erkennt, können Polizeibeamte die mutmaßlichen Täter überführen. Mutig spielt der Senior mit.

Trier (dpa/lrs) - Durch mutiges Mitspielen hat ein Senior in Trier geholfen, mutmaßliche Telefonbetrüger zu fassen. Der 74-Jährige erkannte die Masche der Betrüger noch am Telefon, spielte aber mit und ließ sich scheinbar auf die Übergabe seiner Wertsachen ein, wie die Polizei mitteilte. Gleichzeitig – noch während des Gesprächs – alarmierte er heimlich die Polizei.

Die Telefonbetrüger hatten sich als Polizisten ausgegeben und den Senior aufgefordert, zum Schutz vor Einbrechern seine Wertsachen und sein Bargeld zu übergeben. Schon bald erschien ein Geldabholer bei dem Senior, dieser gab ihm eine Tasche mit angeblichen Wertsachen. Als der Abholer mit der vermeintlichen Beute in ein Fluchtauto steigen wollte, nahmen die echten Polizisten ihn fest.

Laut der Mitteilung waren noch drei mutmaßliche Mittäter im Auto, einer davon ein Jugendlicher. Die Beamten nahmen die drei Erwachsenen im Alter von 23 bis 30 Jahren vorläufig fest, am Folgetag erließ ein Ermittlungsrichter für alle drei Untersuchungshaft. Der Jugendliche wurde wieder freigelassen.