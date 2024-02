Ein Senior ist in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit seinem Wagen mehrfach von der Spur geraten und unter anderem gegen andere Fahrzeuge geprallt. Seine Crash-Fahrt verursachte am Freitag einen Schaden im fünfstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sein Gesundheitszustand überprüft werden soll. Der Führerschein wurde eingezogen. Die Ursache für die Unfallfahrt war noch unklar. Verletzte gab es nicht.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) - Polizisten hatten gegen 17.00 Uhr beobachtet, wie ein SUV über eine Verkehrsinsel fuhr und diese und sein eigenes Fahrzeug beschädigte, wie es hieß. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf. Währenddessen sei der Wagen gegen geparkte Fahrzeuge und Objekte im Straßenraum geprallt. Er sei auch auf den Fußweg gefahren. In einer Tiefgarage prallte der Fahrer mit seinem Pkw gegen eine Betonsäule - und kollidierte schließlich noch mit dem Streifenwagen.

Mitteilung