In immer mehr Supermärkten gibt es Kassen, an denen Kunden ihre Einkäufe selbst scannen. Gute Sache, wäre da nur nicht das Problem Mensch.

Es gibt wohl kaum einen Ort, der einen so schnell Demut lehrt wie das Terminal mit den Selbstbedienungskassen. Nirgends sonst weicht so zuverlässig Überheblichkeit binnen Sekunden der Scham wie an der FDP der Supermarktausgänge. Freiheit und Selbstbestimmung des Individuums? Ja, von wegen!

Mit dem bockenden Scanner in der Hand und dem zuverlässig orange drehenden Alarm über einem verwandelt sich noch die am überzeugendsten vorgespielte Lässigkeit in die unlässige Erkenntnis: Das mit dem Scannen lässt man beim nächsten Mal mal besser selbst bewusst sein.

Dabei ist der Gedanke charmant: Der Kunde ist König, der super Markt regelt das. Gibt quasi seinem Gast das Heft des Handelns in die Hand. Also vielmehr: den Scanner. Spart so an Personal. Begegnet einem doch mittlerweile eh überall, diese ausgeprägte Selbstbedienungsmentalität. Wäre da nur nicht die Sollbruchstelle namens Mensch.

Es startet eigentlich immer gleich, das Unglück: Mitleidig blickt der Fortschrittliche unter den Einkaufenden auf die in langen Schlangen Wartenden. Biegt zielsicher ab, ganz nach rechts. Dorthin, wo immer Platz ist. Dorthin, wo Avantgardisten eine Alternative zum Anstehen geboten wird. Dorthin, wo Tempo und Autonomie locken.

Fast jeder Markt hat sie längst: die Selbstbedienungskassen. Für all jene, die es eben auch ohne die Hilfe von Fachpersonal können. Die mit Digitalem eh auf Du und Du sind. Die ohnehin keine Zeit haben für Plaudereien mit vor oder hinter einem Stehenden. Die eigentlich auch gar keinen Wagen bräuchten, aber dann eben doch einen vor sich herschieben.

Den Kaffee to go auf tiefgefrorenen Erdbeeren balancierend, nähert sich der Avantgardist den nach Freiheit klingenden Scannern. Der wartende Nachbar in der langen Schlange nebenan? Zum Piepen!

Kurz vor dem Ziel der Träume kippt der Skyr vom Handstapel. Platzt auf, klar. Gut, dass eine Mitarbeiterin in der Nähe ist, mit Küchentuch hilft. Wisch – und weg! Wo eben noch niemand wartete, warten plötzlich andere Avantgardisten. Der Puls steigt, der Kopf errötet. Der Scanner bockt zum ersten Mal, will die Fassbutter nicht erfassen. Man fasst es nicht.

Nebenan bemerkt eine Mutter mit Kindern die Not, zeigt auf den Bildschirm: „Haben Sie Payback?“, steht da. Hat man nicht. Aber langsam die Faxen dicke. Nach dem „Nein“ erlöst der erste Pieps. Hier nimmt einem keiner die Butter vom Brot. Aber wieder aus dem Einkaufswagen. Nach dem Scan muss die nämlich auf die „Gescannt“-Ablage. Und eben noch nicht in den „Ich-kann-gleich-wieder-los“-Einkaufswagen. Gut, dass der Mann im Anzug Bescheid weiß. Sein Blick lässt keinerlei Zweifel: Hier war nicht etwa Nächstenliebe die Antriebsfeder, sondern wachsende Ungeduld.

Jetzt nur nicht hektisch werden. Die Selbstsicherheit kehrt mit jedem „Pieps“ zurück. Bis der Pfälzer Riesling Wasser in den Wein schüttet. Kaum abgescannt, blinkt das Alarmlicht. „Eine Aktion durch die Aufsicht ist erforderlich.“ Aus dem Körper weicht nun die letzte Überheblichkeit. Die Mutter nebenan ist seit drei Minuten durch. Obwohl sie nach der Payback-Aktion ihre eindeutig noch nicht schulpflichtigen Kinder das eine oder andere Stück selbst hat scannen lassen. Kinderleicht, so eine Kasse. Klasse.

Unter orangenem Alarm wächst die Scham. Nach gefühlt 30, tatsächlich anderthalb Minuten eilt eine Mitarbeiterin herbei. Es ist die Frau mit dem Küchentuch. Sie scheint hier die Beauftragte für die ganz Limitierten zu sein. „Schönen Abend noch“: Der Nachbar aus der Schlange nebenan winkt vom Ausgang zu.

Die Küchentuch-Frau mahnt, dass die Kassen mit Kassierer beim Kauf von Alkohol – natürlich – geeigneter sind. Mitleidig gibt sie den Scanner frei. Der Rest rutscht schnell am roten Strahl vorbei. Auch das den Bezahlprozess kurz verzögernde Übersehen der Frage „Möchten Sie eine Tasche?“ kann nun nicht mehr entscheidend aufhalten. Geschafft? Geschafft!

Bleibt nur noch die eine Frage: Welcher Code auf dem viel zu langen Zettel ist denn, verdammt noch mal, der, den es an der Schranke gilt, abzuscannen?