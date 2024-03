Kirchen (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B62 bei Kirchen im Westerwald sind sechs Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 34-Jähriger am Mittwochabend aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Fahrzeug einer fünfköpfigen Familie zusammengestoßen. Der 18-jährige Sohn der Familie wurde durch den Aufprall schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auch der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Alle Beteiligten kamen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls im Landkreis Altenkirchen dauerten an. Die Bundesstraße war zunächst voll gesperrt.

