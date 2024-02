Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) - Die Polizei hat in Neustadt an der Weinstraße einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der seit sechs Jahren keinen Führerschein mehr hat. Die Beamten hielten den 41-Jährigen am Freitagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle an, wie die Polizei mitteilte. Dabei stellten sie fest, dass ihm 2018 der Führerschein entzogen worden war - weil er betrunken Auto fuhr. Die Einsatzkräfte untersagten ihm die Weiterfahrt. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann eingeleitet.