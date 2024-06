Der Fahrplan für den Wechsel an der Spitze der rheinland-pfälzischen Landesregierung steht: Am 10. Juli soll das Land einen neuen Ministerpräsidenten bekommen.

Mainz (dpa) - Alexander Schweitzer (SPD) soll am 10. Juli vom rheinland-pfälzischen Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Dann ende ihre Amtszeit, sagte Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz. Danach werde sie sich erstmal ausruhen. «Ich werde einfach nichts tun», sagte Dreyer.

Ein Nachfolger für Schweitzer im Amt des Ministers für Soziales, Arbeit, Transformation und Digitalisierung steht noch nicht fest. Dafür sei es noch zu früh, sagte der aus der Pfalz stammende Schweitzer. Eine Kabinettsumbildung werde es nicht geben, dafür gebe es keine Notwendigkeit.