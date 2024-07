Rheinland-Pfalz arbeitet an einer Nachhaltigkeitsstrategie. Für dieses Ziel gibt es eine bürgernahe Veranstaltung. Auf dem Programm: Vorträge, Diskussionen und Workshops.

Mainz (dpa/lrs) - «Lust auf Nachhaltigkeit» soll der erste Nachhaltigkeitstag in Rheinland-Pfalz machen. Ziel sei es, «Nachhaltigkeit als große Gemeinschaftsaufgabe zu gestalten», kündigte der neue Ministerpräsident Alexander Schweitzer in Mainz an. Die Landesregierung wolle daher die Wirtschaft, die Kommunen und die Gesellschaft zum Mitmachen motivieren. Alle interessierten oder engagierten Bürger seien zu der Veranstaltung am 16. November in der Alten Lokhalle in Mainz eingeladen.

Die Debatte um Nachhaltigkeit konzentriere sich zu häufig auf Verzicht und Verlust, dabei seien nachhaltiges Handeln und Klimaschutz ein Gewinn für alle, sagte Schweitzer. Oft seien schon ganz einfache Maßnahmen sehr wirkungsvoll und leicht in den Alltag zu integrieren.

Zukunftsrat stellt gute Beispiele für Nachhaltigkeit vor

Ein wichtiges Gremium sei dabei der Zukunftsrat für Nachhaltige Entwicklung, der sich aus unterschiedlichen Expertinnen und Experten zusammensetzt und die Landesregierung bei ihrer Nachhaltigkeitsstrategie berät. Die Vorsitzende ist die Wirtschaftswissenschaftlerin Nadine Kammerlander. Ihr Stellvertreter ist Professor Klaus Helling vom Umweltcampus Birkenfeld.

Auf dem Programm des Nachhaltigkeitstags stehen Impulsvorträge, Diskussionen, Aktionsstände und Workshops sowie Kulturangebote. Der Zukunftsrat möchte mit der Veranstaltung gute Beispiele und Lösungen vorstellen, aber auch seine Arbeit einer breiten Öffentlichkeit präsentieren.