Rollenwechsel für den Südpfälzer Alexander Schweitzer: Statt Regierungschef ist er nun SPD-Fraktionsvorsitzender in Mainz. Was er vermisst am Amt des Ministerpräsidenten.

Eine neue Legislaturperiode gilt gemeinhin als Aufbruch. Sie haben die Landtagswahl verloren, sind aus der Staatskanzlei ausgezogen, empfinden Sie dennoch einen Neuanfang?

Ja, weil jede Wahlperiode tatsächlich neue Chancen bietet. Die Landtagswahl ist für die SPD nicht gut ausgegangen. Aber Mehrheiten wechseln, das gehört in der Demokratie dazu. Ich kann nur sagen, dass ich voller Zuversicht auf das schaue, was kommt. Es geht darum, das Land gut zu regieren. Dazu will ich gerne beitragen.

Was kann die neue rot-schwarze Regierung erreichen, was der rheinland-pfälzischen Ampel nicht gelungen ist?

Sie muss den Ehrgeiz haben, nicht weniger zu erreichen als die Ampel. Große Mehrheiten bergen das Risiko, dass man zu schnell bräsig wird. Die neue Regierung hat die Chance, insbesondere die Staatsmodernisierung auf allen Ebenen anzugehen, gerade bei den Kommunen. Hier hat die CDU als Oppositionspartei lange gezögert. Im Jahr 2026 kann niemand übersehen, dass unser Staat an vielen Stellen ein Update braucht.

Sie hatten aber nicht die Kraft, eine Kommunalreform im Koalitionsvertrag aufzunehmen.

Wir haben im Koalitionsvertrag sehr genau formuliert, dass wir alle staatlichen Ebenen anschauen und prüfen. Wir werden uns aber nicht holterdiepolter in Reformen stürzen, sondern als Grundlage eine umfassende Aufgabenkritik erstellen, für das Land ebenso wie für die Kommunen. Dafür leiten wir die ersten Schritte noch 2026 ein. Wir dürfen aber nicht bei der Aufgabenkritik stehenbleiben, wir müssen auch die Kraft finden, das Notwendige anzupacken.

Alexander Schweitzer entschlossen ... Foto: Alexander Sell

Bei der Vorstellung des Regierungsteams der SPD konnte man fast das Gefühl bekommen, Sie hätten die Wahl gar nicht verloren. Worauf gründet dieses enorme Selbstbewusstsein?

Ich teile diese Analyse nicht. Von mir hören Sie keine falschen Triumphtöne. Die Bundesregierung lehrt uns aber, dass die Forderung, alles müsse neu werden, dazu führt, dass man eine handwerklich mindestens ungeschickte Bundesregierung erlebt. Die Bürgerinnen und Bürger haben eine handlungsfähige Landesregierung verdient. Politik ist auch Handwerk.

Fünf Ministerien, darunter das Finanzministerium: Haben Sie die Wahl verloren, aber die Koalitionsverhandlungen gewonnen?

Es stimmt, dass wir erfolgreich verhandelt haben. Wir haben als SPD viele Punkte durchgesetzt. Aber wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass man durch starke Koalitionsverhandlungen das Wahlergebnis ins Gegenteil verkehrt. Ich rate da sehr zur Demut. Es ist kein reiner SPD-Koalitionsvertrag, auch die CDU hat Punkte erreicht. Eine Landesregierung ist dann erfolgreich, wenn sie aus einem gemeinsamen Geist schöpft, wenn man nicht an jeder Ministerrats-Tagesordnung sieht, ob SPD oder CDU einen Punkt gemacht haben.

Gemeinsamer Geist ist ein gutes Stichwort. Bei der Wahl Gordon Schnieders zum Ministerpräsidenten haben acht Stimmen gefehlt. Die CDU zeigt auf die SPD, die SPD auf die CDU. Haben Sie als Fraktionschef nicht die Mehrheiten organisiert?

Für die SPD erkläre ich sehr klar, dass unsere Mehrheit stand. Ich habe keinen Zweifel daran, dass meine Fraktion geschlossen hinter dem Wahlvorschlag Gordon Schnieder steht. Ich will offen sagen, das war kein Regierungsstart mit Goldrand, aber es war eine eindeutige Mehrheit.

... amüsiert und ... Foto: Alexander Sell

In der SPD-Fraktion herrschte doch auch Unmut. Bei den Wahlen zu Fraktionsämtern gab es nach RHEINPFALZ-Informationen Gegenstimmen und sogar eine Gegenkandidatur. Hat das zu Nein-Stimmen geführt?

Ich rate dazu, dass wir jetzt nicht in detektivische Spurensuche gehen, sondern dass wir als Koalition und Landesregierung ins Arbeiten kommen.

Als stellvertretende Regierungssprecherin haben Sie ausgerechnet jene Beamtin installiert, deren Beurlaubung durch einen SPD-Minister für die SPD-Wahlkampfleitung in der Kritik stand. Haben Sie den Schuss nicht gehört?

Sie ist eine fachlich hoch qualifizierte Landesbeamtin. Sie wird als stellvertretende Regierungssprecherin ihre Erfahrung mit einbringen. Das eine ist Wahlkampf, das andere Regierungshandeln. Neue Regierungssprecherin ist die ehemalige CDU-Sprecherin, die Stellvertreterin eine ehemalige SPD-Landesgeschäftsführerin. Das ergänzt sich.

An wem liegt es denn in der rheinland-pfälzischen SPD, Verantwortung für diese Wahlniederlage zu übernehmen?

An uns allen. Wir sind als Team in diesen Wahlkampf gegangen, haben als Team das Wahlergebnis entgegengenommen, werden das als Team aufbereiten und als Team die SPD wieder stärken.

Sie haben die Koalitionsverhandlungen geführt, sind jetzt Fraktionschef, vielleicht bald Landesvorsitzender der SPD. Machen Sie ein bisschen den Lars Klingbeil von Rheinland-Pfalz?

Nein, ich bin am Montag nach der Wahl nicht nach Berlin gefahren, weil ich keine Lust hatte, mich ins Willy-Brandt-Haus zu stellen und mir einen Blumenstrauß in die Hand drücken zu lassen. Ich bin an meinen Arbeitsplatz gefahren, damals noch in der Staatskanzlei, und ich bin von sehr vielen in der SPD gebeten worden, nicht aufzuhören. Man hat mir gesagt: „An dir lag es am Ende nicht, du hast durch dein persönliches Engagement noch Schlimmeres verhindert.“ Das zeigt auch die Analyse der Zahlen.

Und dann haben Sie die Koalitionsverhandlungen geführt…

…dann wurde ich gefragt, ob ich die Führung der Koalitionsverhandlungen übernehme, weil ich langjährige landespolitische Erfahrung mitbringe. Und weil ich gesagt habe, dass ich nicht in die Regierung gehe. Damit war klar, ich verhandele nicht für mich, sondern für das Land und für den Koalitionspartner SPD. Als Fraktionsvorsitzender arbeite ich eng mit Gordon Schnieder zusammen, aber die Rolle ist eine andere, als wenn ich Teil des Kabinetts wäre. Das wäre übrigens auch unfair gegenüber dem neuen Ministerpräsidenten. Demokratie ist nichts für Weicheier. Ich akzeptiere das Wahlergebnis, aber politische Verantwortung geht über Ämter hinaus. Ich wechsele den Platz, aber nicht die Haltung.

... nachdenklich. Foto: Alexander Sell

Und wie sieht es mit Ihnen als möglichem Landesvorsitzenden aus?

In nächster Zeit wird sich der Landesvorstand mit der Frage beschäftigen, dann wird es eine Antwort geben.

Wie werden Sie Ihre Rolle als stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender in Zukunft ausfüllen?

Sehr intensiv. Auf dem letzten Bundesparteitag habe ich ein sehr starkes Votum bekommen. Ich werde mich eher noch mehr engagieren als vorher. Als Ministerpräsident habe ich mich meistens für Rheinland-Pfalz entschieden, wenn es darum ging, einen Tag in Berlin zu verbringen oder hier bei uns im Land.

Im vergangenen Herbst hat die SPD in Ludwigshafen mit einem schwachen Kandidaten die Oberbürgermeister-Wahl verloren. Hätte sich die Landespartei da stärker einmischen müssen?

Das war kein schwacher Kandidat. Ich glaube, dass es vor dem Hintergrund der letzten Jahre in Ludwigshafen nicht einfach für einen Sozialdemokraten war. Ich bin froh, dass ich in meiner Zeit als Ministerpräsident mit der damaligen Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck wieder ins Gespräch gekommen bin und eine Versöhnung mit ihr erreicht habe. Sie hat uns viele Dinge ins Stammbuch geschrieben. Die SPD tut gut daran, darauf zu hören, was sie und andere Kommunale uns sagen. Die Sozialdemokratie kann bundesweit nur eine starke Partei sein, wenn sie stark in Städten wie Ludwigshafen ist.

Und Städte wie Pirmasens, in der es von der SPD keine eigene Kandidatur für die Oberbürgermeister-Wahl gibt?

Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Überall da, wo eine Urwahl stattfindet, sollte die SPD mit einem eigenen Kandidaten oder einer eigenen Kandidatin dabei sein. Oder ein Angebot, das im Rennen ist, klar unterstützen. Darüber gibt es derzeit Gespräche.

Der erste SPD-Ministerpräsident Rudolf Scharping hat berichtet, bei seiner Amtsübernahme 1991 habe er das Büro komplett leergeräumt vorgefunden. Wie haben Sie es an Gordon Schnieder übergeben?

Bestens aufgestellt und in sehr freundlich-demokratischer Art und Weise. So schmerzhaft der Wahlausgang für mich persönlich war, und jetzt werde ich pathetisch. Es liegt eine eigene Würde darin, dass man einen demokratischen Wechsel ordentlich hinbekommt.

Gibt es etwas aus den knapp zwei Jahren als Ministerpräsident, das Sie sehr vermissen? Und etwas, das Ihnen gar nicht fehlt?

Ich war sehr gerne Ministerpräsident, das hat mir viel Erfüllung gegeben. Aber ich weiß, dass ich ein hohes Risiko eingegangen bin. Ich bin sehr spät ins Amt gekommen, es waren letztlich eineinhalb Jahre Amtszeit, bevor der heiße Wahlkampf begonnen hat. Ich bin sehr schnell den Bürokratieabbau angegangen, habe einen anderen Ton mit den Kommunen gefunden und finanzielle Unterstützungen für sie auf den Weg gebracht. Dieses Gestalten und Anpacken erfüllt mich. Ich werde nichts vermissen, was man mit den äußeren Umständen verbindet. Ich muss zum Beispiel nicht lernen, wieder selbst Auto zu fahren. Aber ich werde viele Kolleginnen und Kollegen vermissen.

Zur Person

Alexander Schweitzer (52), ist Chef der SPD-Fraktion im Mainzer Landtag. Von 2024 bis zum 18. Mai 2026 war er Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, davor war er Sozial- und Arbeitsminister. Der Jurist zog 2006 zum ersten Mal in das Landesparlament ein. Schweitzer ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Bad Bergzabern.