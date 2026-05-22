Hendrik Hering hat mit seinem Rückzug zwar rasch reagiert. Das Desaster um die Lotto-Doppelspitze geht aber mit SPD und CDU heim.

„Politik ist auch Handwerk.“ Diesen Satz hat Alexander Schweitzer, Chef der SPD-Landtagsfraktion und bis vor wenigen Tagen Ministerpräsident, diese Woche im RHEINPFALZ-Interview gesagt. Beherzigt haben ihn Schweitzer und seine engsten Ratgeber bei der Personalie Hendrik Hering jedenfalls nicht. Dass es auf Kritik stoßen würde, wenn es bei Lotto Rheinland-Pfalz – einer vom Land kontrollierten Gesellschaft – statt einem nun plötzlich zwei Geschäftsführer geben soll, darauf hätte man kommen können.

Manche Genossen ätzen

Hering, der altgediente und als Landtagspräsident hochverdiente SPD-Routinier, hat mit seinem Rückzug als möglicher zweiter Lotto-Chef neben Christian Baldauf (CDU) konsequent reagiert. Dieser Mann, der als Sitzungsleiter und bei vielen Anlässen durchaus mit hohem moralischem Maßstab die Demokratie verteidigt hat, auf einem hoch dotierten Versorgungsposten – der politische Flurschaden hätte größer nicht sein können. Die Außenwirkung sei trotz des Rückziehers „verheerend“, ätzt mancher Genosse.

Entscheidung viel zu spät

Dass die Chefverhandler die Doppelspitze bei Lotto in den Koalitionsgesprächen für eine tolle Idee hielten, wirft ein schräges Licht auf die Regierungsbildung. Denn: Um solch eine heikle Personalie durchzusetzen, müssen beide Seiten mitspielen – also auch die CDU. Der böse Anschein, es gehe Politikern vor allem um ihren Vorteil, ist Gift für die Demokratie. Der neue Ministerpräsident, Gordon Schnieder (CDU), gibt nun die Linie vor, dass es bei einem, bei seinem Lotto-Chef bleiben soll. Gut so – aber viel zu spät!