Erneut sollen im saarländischen Saarpfalz-Kreis Schüsse auf ein Auto abgegeben worden sein. Es gibt keine Verletzten.

Im saarländischen Saarpfalz-Kreis ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei von einem fahrenden Auto aus ein Schuss in Richtung eines anderen Wagens abgegeben worden. Bei dem Vorfall am Montagabend in Mandelbachtal sei niemand verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, habe auf der Landesstraße 238 zwischen Bliesmengen-Bolchen und Ormesheim ein dunkles Fahrzeug ein anderes Auto überholt. Dabei sei laut Zeugenaussage das Beifahrerfenster des dunklen Wagens heruntergefahren worden und ein «Langwaffen ähnlicher Gegenstand» aufgetaucht. Dann sei ein Schuss gefallen, das überholte Auto sei jedoch nicht getroffen worden. Ein Projektil ist nach Aussage des Polizeisprechers bisher nicht gefunden worden.

Vergangenen Donnerstag hatte die Polizei mitgeteilt, dass Unbekannte im Saarpfalz-Kreis mindestens sechs fahrende Autos beschossen hätten. Verletzt wurde niemand, die Fahrer meldeten jedoch Dellen, Lackschäden und teils auch zerborstene Scheiben. Die Schüsse sollen aus einem fahrenden Fahrzeug heraus abgegeben worden sein.