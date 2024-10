Laut Statistiken bestätigt sich ein langfristiger Anstieg der Einschulungen in Rheinland-Pfalz. Der Migrationsanteil hingegen sank erstmals nach drei Jahren wieder.

Bad Ems (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz sind in diesem Schuljahr rund 41.000 Kinder eingeschult worden. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte, liegen die Einschulungszahlen damit auf dem Vorjahresniveau. Damit bestätigt sich der Trend der hohen Einschulungszahlen im Land. Seit 2024 seien diese um 19 Prozent gestiegen.

Der Anteil eingeschulter Kinder mit Migrationshintergrund sank im Schuljahr 2024/25 um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Migrationsanteil liegt damit weiterhin bei rund 30 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr zeige sich, dass insbesondere die Zahlen der eingeschulten Kinder aus den Krisenregionen Afghanistan (minus 19 Prozent), Syrien (minus sechs Prozent) und Ukraine (minus vier Prozent) rückläufig sind.