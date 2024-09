Mehrere Schulen erhalten Bombendrohungen. Es gibt einen Bezug zur aktuellen Lage in Nahost. Ermittler des LKA gehen jedoch nicht von einer ernsthaften Gefahr aus.

Mainz (dpa/lrs) - Schulen in Rheinland-Pfalz haben nach Angaben des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamts (LKA) anonyme Bombendrohungen erhalten. Nach erster Einschätzung gehen die Ermittler von keiner Ernsthaftigkeit der Drohungen aus, wie das LKA in Mainz mitteilte. Es werde aber weiter ermittelt. Sie sollen einen Bezug zur aktuellen Lage in Nahost haben. Bundesweit hätten zahlreiche Schulen Drohschreiben erhalten. Nähere Angaben machte das LKA nicht.

Auslöser des Gaza-Kriegs im Nahen Osten war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels mit mehr als 1.200 Toten, das Terroristen der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober verübt hatten. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und der katastrophalen Lage im Gazastreifen steht Israel international immer stärker in der Kritik.

