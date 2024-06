Ein Busfahrer kommt - wohl aus Unachtsamkeit - von der Straße ab. Er und sechs Schüler tragen Verletzungen davon.

Oberhausen an der Appel (dpa/lrs) - Bei einem Unfall eines Schulbusses im Donnersbergkreis sind am Montag sieben Menschen leicht verletzt worden, darunter sechs Schülerinnen und Schüler. Der Busfahrer sei aus Unachtsamkeit in Oberhausen an der Appel rechts von der Landstraße abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 29-jährige Fahrer und die Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 18 Jahren wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Sie kamen vorsorglich zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Die Landstraße war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Andere Verkehrsteilnehmer waren laut Polizei nicht beteiligt.

