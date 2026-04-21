Jetzt wird es für Abiturienten ernst: Bis zum 19. Mai stehen schriftliche Abi-Prüfungen an. Das Mündliche kommt dann im Juni. Wann sind die Prüfungen durch?

Saarbrücken (dpa/lrs) - Für gut 3.100 Schülerinnen und Schüler geht es heute los mit den schriftlichen Abiturprüfungen. Bis zum 19. Mai wird der Wissensstand in den verschiedenen Fächern geprüft: In dieser Woche stehen unter anderem Geschichte, Erdkunde und Politik auf dem Programm, teilte das Bildungsministerium in Saarbrücken mit.

Das schriftliche Abi endet mit den Fächern Informatik und Chemie. Die mündlichen Prüfungen gibt es dann vom 15. bis 23. Juni.