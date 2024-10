Für Torsten Derr geht es über den Rhein von Wiesbaden nach Mainz: Der noch für SGL Carbon tätige Manager führt bald den Spezialglashersteller Schott.

Mainz (dpa/lrs) - Beim Mainzer Spezialglashersteller Schott steht ein Wechsel an der Führungsspitze an. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der derzeit noch in der Nachbarstadt Wiesbaden bei SGL Carbon als Vorstandschef tätige Torsten Derr zu Schott kommen. Er soll den Ende dieses Jahres in Ruhestand gehenden langjährigen Unternehmenschef Frank Heinricht ersetzen. Wann genau Derr seine neue Aufgabe übernimmt, steht bislang nicht fest.

Der Manager hatte den Angaben zufolge im März dieses Jahres angekündigt, seinen spätestens im Mai 2025 auslaufenden Vertrag bei SGL Carbon nicht zu verlängern. Der Aufsichtsratsvorsitzende von Schott, Michael Bolle, sagte, mit Derr trete ein anerkannter und erfolgreicher CEO die Nachfolge von Heinricht an. Dieser hatte seit 2013 an der Spitze des Mainzer Traditionsunternehmens gestanden.