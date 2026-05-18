Bildung, Sicherheit und starke Wirtschaft: Regierungschef Schnieder nennt zentrale Ziele für Rheinland-Pfalz.

Mainz (dpa) - Die neue rheinland-pfälzische Landesregierung wird nach Aussage von Regierungschef Gordon Schnieder (CDU) die Wirtschaft im Land stärken und Arbeitsplätze sichern. «Gerade jetzt in der Krise, in der sich Deutschland gegenwärtig befindet», sagte Schnieder in seiner Antrittsrede im Landtag in Mainz.

Rheinland-Pfalz sei Industrie, Mittelstand, Handwerk, Landwirtschaft, Weinbau und Innovation. Ob Chemie, Biotechnologie, Maschinenbau oder Tourismus, ob Familienbetrieb oder Weltmarktführer: Überall im Land schafften Menschen Werte, Ausbildung und Arbeit.

«Ihnen wollen wir den Rücken stärken, indem wir Verfahren beschleunigen, Bürokratie abbauen, Planungen vereinfachen und Investitionen erleichtern.»

Weitere Schwerpunkte der nächsten fünf Jahre werden laut Schnieder Bildung und Sicherheit sein. Die Menschen in Rheinland-Pfalz sollten sich sicher fühlen können: «auf dem Heimweg, auf dem Schulhof, im Netz, auf öffentlichen Plätzen und in den eigenen vier Wänden», sagte er.