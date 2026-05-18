Der neue CDU-Ministerpräsident setzt auf Zusammenhalt und einen ruhigen politischen Ton. Sorgen der Menschen will er ernst nehmen.

Mainz (dpa/lrs) - Der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) will sich mit seiner schwarz-roten Koalition um Stabilität in fordernden Zeiten bemühen. «Wir erleben Jahre tiefgreifender Veränderungen. Die Welt ist unsicherer geworden. Viele Menschen fragen sich, was die Zukunft bringt - wirtschaftlich, gesellschaftlich, international», sagte Schnieder in seiner Antrittsrede im Landtag in Mainz nach der Wahl zum Regierungschef.

Viele hätten den Eindruck, dass der Ton im Land rauer geworden sei und Diskussionen zu hart geführt würden. Darauf müsse die Politik antworten. «Nicht mit Lautstärke. Nicht mit immer neuen Schlagworten. Sondern mit Haltung, mit Verlässlichkeit, mit dem ehrlichen Bemühen, Menschen zusammenzuführen, statt die Gesellschaft zu spalten», betonte Schnieder.

«Hinter jeder politischen Debatte steht ein ganz konkreter Alltag»

Er möchte, dass Bürgerinnen und Bürger spüren: «Diese Landesregierung hört Ihnen zu. Sie nimmt Ihre Sorgen ernst. Und sie verliert die Wirklichkeit der Menschen niemals aus dem Blick. Denn hinter jeder politischen Debatte steht ein ganz konkreter Alltag.» Schnieder führt die erste CDU-SPD-Koalition in Rheinland-Pfalz an. Der 50-Jährige löst den bisherigen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) ab.