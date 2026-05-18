Der CDU-Politiker Gordon Schnieder ist jetzt neuer Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Was er nach seiner Wahl im Landtag sagt.

Mainz (dpa) - Der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) will Regierungschef aller Rheinland-Pfälzer sein. «Nicht nur derjenigen, die mich gewählt haben», sagte der 50-Jährige in seiner Antrittsrede im Landtag in Mainz nach der Wahl zum Regierungschef.

«Nicht nur derjenigen, die meine politischen Überzeugungen teilen. Sondern auch derjenigen, die heute mit Skepsis auf diese Wahl blicken. Ich will auch ihr Ministerpräsident sein.»

Das Amt des Ministerpräsidenten nehme er mit großer Dankbarkeit und mit Demut an, sagte er. «Das Amt ist mehr als eine politische Aufgabe. Es ist Verantwortung für ein ganzes Land — für seine Menschen, seine Zukunft und seinen Zusammenhalt.» Dieses Amt gehöre nicht einer Person oder einer Partei.

«Es gehört den Menschen am Rhein und an der Mosel, in der Pfalz, in Rheinhessen, im Hunsrück, in der Eifel, im Westerwald, an der Nahe und an der Ahr», sagte er.

Schnieder ist der erste CDU-Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz seit 35 Jahren. Der Eifeler führt die erste schwarz-rote Koalition in Rheinland-Pfalz an.