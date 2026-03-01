Gordon Schnieder sieht im Tod Chameneis eine Chance für den Iran. Rheinland-Pfalz trägt seiner Meinung nach eine besondere Verantwortung.

Mainz/Teheran (dpa/lrs) - Nach Ansicht des CDU-Spitzenkandidats für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, bringt der Tod des Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei Mut in den Iran. «Der Tod des Diktators und obersten Mullahs Chamenei wird durch die tapferen Menschen in Teheran bejubelt», sagte Schnieder laut Mitteilung. «Sein Tod und der Tod vieler weiterer Führungskräfte des Mullah-Regimes bringen Mut und Zuversicht in das Land, jetzt die Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen.»

Die Regierung im Iran unterdrücke das eigene Volk, finanziere Terror in der Region und bedrohe den Frieden im Nahen Osten dauerhaft. «Wenn dieses Regime fällt, gewinnt die Freiheit», sagte er. Demnach habe Rheinland-Pfalz in dieser Lage eine besondere Verantwortung. «In unserem Land befinden sich bedeutende Militäreinrichtungen, die auch für die Bündnisverteidigung eine zentrale Rolle spielen. Ihr Schutz und die Sicherheit der Menschen in unserem Land haben höchste Priorität.»