Einstimmig votiert der Landesparteiausschuss der CDU für den Koalitionsvertrag mit der SPD und stärkt dem designerten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder den Rücken.

Gordon Schnieder spannt einen weiten Bogen, als er am Samstag vor den Delegierten des Landesparteiausschusses in Mainz-Finthen um die Zustimmung für den Koalitionsvertrag mit der SPD wirbt. „Nach 35 Jahren steht die CDU Rheinland-Pfalz wieder in der Verantwortung, dieses Land zu regieren. 35 Jahre Opposition, das war kein Zustand, das war ein langer Weg zum Sieg.“

Dieser Weg habe Kraft gekostet und sei nicht immer erfolgreich gewesen, aber deshalb gehöre der Sieg allen, die Verantwortung übernommen hätten, sagt der 50-jährige Eifeler. Mit ihm an der Spitze hat die CDU am 22. März die Landtagswahl mit 31 Prozent gewonnen. „Der Sieg gehört auch denen, die Niederlagen eingesteckt und trotzdem weitergemacht haben.“ Schnieders Vorgänger Christian Baldauf aus Frankenthal, der vor fünf Jahren an der damaligen SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer scheiterte, ist unter den Delegierten.

Empathie, Demut und Respekt als Kompass

Schnieder bedankt sich für die Geduld der Partei während der Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Dass es wenig bis keine Zwischeninformationen gegeben habe, sei notwendig gewesen, um das Vertrauen zwischen den Koalitionspartnern wachsen zu lassen. „Wir waren lange in unterschiedlichen Rollen. Die SPD hat dieses Land 35 Jahre regiert. Das gehört zur Geschichte. Jetzt beginnt ein neues Kapitel.“ Die Gespräche seien von Empathie, Demut und Respekt geleitet gewesen. „Das bleibt unser Kompass, auch und besonders in Regierungsverantwortung.“ Für den 18. Mai ist die konstituierende Sitzung des Landtags mit der Vereidigung Schnieders als Ministerpräsident geplant.

Die Freude über den Wahlsieg vor sechs Wochen steht den 120 Delegierten und rund 30 Gästen des CDU-Landesparteiausschusses noch ins Gesicht geschrieben. Aber die Ausgelassenheit des Wahlabends ist einer zuversichtlichen Spannung gewichen.

Steiniger stoppt den kräftigen Applaus

CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger, der zusammen mit dem Parlamentarischen Geschäftsfüher der Fraktion, Marcus Klein, und mit der EU-Abgeordneten Christine Schneider zum engen Verhandlungsteam gehörte, führt zügig durch die Sitzung und stoppt zweimal den minutenlangen, kräftigen Applaus für Schnieder. Nach knapp einer Stunde steht schon das Ergebnis fest: einstimmig. In einer offenen Abstimmung heben alle die Hand für den Koalitionsvertrag, es gibt weder Gegenstimmen noch Enthaltungen.

Am Donnerstag hatten Schnieder und der SPD-Verhandlungsführer, Ministerpräsident Alexander Schweitzer, den 100 Seiten umfassenden Koalitionsvertrag vorgestellt, in dem auch die Verteilung der Ministerien festgelegt ist.

Handschrift der CDU im Koalitionsvertrag

Der Koalitionsvertrag trage eine deutliche Handschrift der CDU, sagt Schnieder am Samstag und nennt einige wichtige Punkte: „Die Kinder werden wieder Deutsch sprechen können, wenn sie in die Grundschule kommen. Es wird ein letztes verbindliches Kitajahr geben, vielleicht heißt es auch Vorschulklasse oder Grundschulklasse Null. Das müssen wir rechtlich abklären.“ Die frühkindliche Bildung gehörte zu den zentralen Themen der CDU im Wahlkampf. Aus dem Bildungsbereich hebt er außerdem die verpflichtenden Praktika hervor, die Schülerinnen und Schüler etwa in der Pflege, der Gastronomie oder im Handwerk machen sollen.

Etwas Geduld mahnt er bei den von Bürgern zu zahlenden Straßenausbaubeiträgen an. „Das geht nicht von heute auf morgen“, sagt Schnieder und verweist auf die Kosten in Höhe von 200 Millionen Euro. Stufenweise sollen sie bis 2031 abgeschafft werden.

Weniger irreguläre Migration

Im Bereich Migration und Integration, der künftig von einem CDU-geführten Innenministerium verantwortet wird, hat sich die große Koalition auf ein Zurückdrängen der irregulären Migration geeinigt. Wer eine realistische Bleibeperspektive habe, solle frühzeitig verbindlich an Integrationskursen teilnehmen. Wer abgelehnt sei, solle zur freiwilligen Ausreise bewegt werden. Andernfalls solle konsequent zurückgeführt werden, auch über eine zu schaffende zentrale Einrichtung des Landes bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD).

Wie spätere Wortmeldungen zeigen, trifft Schnieder mit dem Thema Ehrenamt einen Nerv. Jungen Leuten, die sich etwa bei der Feuerwehr längerfristig verpflichten, sollen 500 Euro Zuschuss zum Führerschein bezahlt werden.

In einer Reihe mit den CDU-Ministerpräsidenten

Nach dem positiven Votum bricht bei dem sonst eher nüchternen Eifeler das Pathos durch: Er habe sich immer von der Partei getragen gefühlt und schaue mit Demut auf die Aufgabe, die in zwei Wochen beginne. „Altmeier, Kohl, Vogel, Wagner – Schnieder. Das dauert einen Moment, bis man das realisiert.“ Es sind die Namen der CDU-Ministerpräsidenten von 1947 bis 1991.