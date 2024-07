Der frühere Trainer Martin Schmidt will nicht mehr Sportdirektor in Mainz sein. Er führt private Gründe an. Schmidt wird den Club aber nicht gänzlich verlassen.

Mainz (dpa) - Der frühere Fußball-Trainer Martin Schmidt hat seinen Rücktritt als Sportdirektor bei Bundesligist FSV Mainz 05 erklärt. Der 57 Jahre alte Schweizer nannte private Gründe als Anlass für den Schritt und will den Rheinhessen als sportlicher Berater erhalten bleiben.

«Er hat als Trainer mit dem Aufstieg unserer U23 in die 3. Liga und der Qualifikation mit den Profis für die Europa League Vereinsgeschichte geschrieben und sich mit der ihm eigenen Akribie und Leidenschaft in die für ihn damals neue Rolle des Sportdirektors hineingefunden», sagte Sport-Vorstand Christian Heidel laut Vereinsmitteilung. Neuer Sportdirektor wird der ehemalige Profi Niko Bungert. Als Technischer Direktor fungiert der ehemalige DFB-Angestellte Meikel Schönweitz.

«Erlebnisse haben mein Leben geprägt»

Schmidt, der zwischen 2010 und 2017 erst die zweite und dann die erste Mainzer Mannschaft trainierte, will den Rücktritt nicht als Abschied von seinem Herzensclub verstanden wissen. «Meine persönlichen Lebensumstände in der Schweizer Heimat haben sich aufgrund eines Krankheitsfalls in der Familie kurzfristig verändert, für mich rücken andere Prioritäten in den Vordergrund, die vermehrt meine persönliche Präsenz erfordern», sagte Schmidt.

Heidel und Schmidt führten den Verein in den vergangenen Jahren. Nach der erfolgreichen Zeit unter Bo Svensson rettete der Däne Bo Henriksen den Club in der Vorsaison vor dem Abstieg. «Explizit bedanke ich mich bei Christian Heidel, der mich persönlich und in meinem sportlichen Werdegang geprägt hat und der mich nun auch bei diesem Schritt unterstützt. Das ist mein Mainz 05, der Verein wird für mich immer eine Herzensangelegenheit bleiben. Die gemeinsamen Erlebnisse haben mein Leben geprägt», sagte Schmidt.