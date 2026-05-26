Ein exotisches Haustier, das gern in Terrarien gehalten wird, sorgt für einen Polizeieinsatz. Es tauchte wohl nicht zum ersten Mal in freier Wildbahn auf.

Wachenheim an der Weinstraße (dpa/lrs) - Eine 1,20 Meter lange Schlange hat in Wachenheim an der Weinstraße für Aufsehen gesorgt. Die nicht einheimische Art - eine Kornnatter - wurde in einer Einfahrt entdeckt, wie die Polizei Bad Dürkheim mitteilte. Die Polizei zog eine Auffangstation für Reptilien hinzu - die Experten fingen das Tier am Dienstagabend ein und übernahmen die weitere Versorgung.

Bereits zwei Tage zuvor hatte es in unmittelbarer Nähe schon einen Einsatz wegen einer roten Kornnatter gegeben, die aber nicht eingefangen werden konnte, hieß es weiter. Es bestehe der Verdacht, dass es sich um dasselbe Tier handelte.

Kornnattern sind nicht heimisch, aber auch nicht giftig. Sie werden häufig als Haustiere in Terrarien gehalten. Die Schlangen sind durchschnittlich 1,50 Meter lang und zählen damit zu den mittelgroßen Nattern. Sie sind ursprünglich an der amerikanischen Küste beheimatet, leben oft in Feldern und in Menschennähe.