Eine Schildkröte mit dem Namen Plitsch erkundet Mainz-Weisenau auf eigene Faust. Die Polizei konnte die Ausreißerin wieder mit ihrer Besitzerin vereinen.

Mainz (dpa/lrs) - Nach einem sechstägigen Spaziergang ist Schildkröte Plitsch aus Mainz-Weisenau wieder mit ihrer Besitzerin vereint worden. Polizisten wurden am Montagnachmittag auf das freilaufende Tier aufmerksam gemacht, wie es in einer Mitteilung hieß. «Aufwändige und langwierige Ermittlungen bei alteingesessenen Weisenauern führten dann zu einer Adresse, an der eine Schildkröte leben sollte», schrieb die Polizei weiter. Die glückliche Besitzerin und die gepanzerte Ausreißerin sowie deren Schwester Platsch konnten schließlich wieder vereint werden. Bei den Tieren handelt es sich um europäische Sumpfschildkröten.