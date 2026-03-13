Nach bangen Stunden steht die bittere Diagnose für Silas vom FSV Mainz 05 fest. Der Offensivspieler erleidet eine schwere Verletzung. Er fällt lange aus.

Mainz (dpa) - Bei der Verletzung von Fußball-Profi Silas haben sich die schlimmsten Befürchtungen des FSV Mainz 05 bestätigt. Der 27-Jährige zog sich beim 0:0 in der Conference League bei Sigma Olmütz einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeins zu. Der Kongolose wird damit lange ausfallen. Eine konkrete Ausfallzeit nannte der Club nicht.

Der Winter-Zugang des Bundesligisten verletzte sich in Tschechien in der 63. Minute in einem Laufduell und blieb minutenlang auf dem Rasen liegen. Silas wurde im Achtelfinal-Hinspiel des Europapokals mit einer Trage vom Platz gebracht. «Das ist sehr bitter, weil er ein sehr positiver Typ ist, der aber auch schon viele Verletzungen hatte in der Vergangenheit», sagte FSV-Sportdirektor Niko Bungert bereits nach der Partie.

Silas kam im Winter aus Stuttgart

«Silas wird nach Überwachung in der Uniklinik Olmütz mit einem gesonderten Krankentransport-Flugzeug schnellstmöglich zur weiteren operativen Versorgung ins Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der Universitätsmedizin nach Mainz reisen», teilte der FSV weiter mit.

Silas war in der Weihnachtspause vom VfB Stuttgart nach Mainz gewechselt und sollte den Rheinhessen bei der Mission Klassenverbleib helfen. Seinen bisher einzigen Treffer im Trikot der 05er erzielte er beim 2:1 gegen RB Leipzig Ende Januar in der Bundesliga.