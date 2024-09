In Rheinland-Pfalz und im Saarland werden zur Mitte der Woche teils starke Gewitter und viel Regen erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, ziehen am Mittwoch im Tagesverlauf schauerartige Gewitter auf, die sich von Südwesten nach Nordosten ausbreiten. Der DWD warnt vor örtlichem heftigen Starkregen. Gegen Abend zieht der Regen wieder ab. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 18 bis 25 Grad, in der Nacht bei 11 bis 17 Grad.

Am Donnerstag bleibt das Wetter unbeständig: Sonne, Wolken und starke Gewitter wechseln sich bei 22 bis 27 Grad ab. Nachts kühlt es auf 10 bis 16 Grad ab. Richtung Wochenende wird es bei bis zu 30 Grad wieder freundlicher.