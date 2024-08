Der Deutsche Wetterdienst erwartet Regen und niedrigere Temperaturen. Auch Gewitter und örtlicher Starkregen werden vorhergesagt.

Offenbach (dpa/lrs) - Meteorologen erwarten Schauer sowie teils Gewitter und Starkregen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Ab dem Nachmittag und am Abend soll es einzelne Schauer und Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei ist lokaler Starkregen mit 15 bis 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich.

Sonntag eher grau

In der Nacht zum Sonntag ziehe aus dem Südwesten schauerartiger Regen auf, vereinzelt könne es dabei auch Gewitter geben. In einem schmalen Streifen insbesondere von der Eifel bis zum Westerwald erwarten die Meteorologen mehrstündigen Starkregen mit 25 bis 40 Litern pro Quadratmeter, örtlich sind auch Mengen zwischen 40 und 60 Liter nicht ausgeschlossen. Die genauen Regionen sind bisher aber noch unsicher.

Am Sonntag soll es zunächst grau werden und zeitweise Schauer geben. Am Nachmittag sollen die Niederschläge allmählich abklingen. Die erwarteten Höchstwerte liegen bei kühleren 20 bis 24 Grad.

Ab Dienstag wieder wärmer

Die neue Woche soll heiter bis wolkig und wahrscheinlich niederschlagsfrei beginnen. Maximal erreichen die Thermometer laut DWD 23 bis 27 Grad.

Am Dienstag soll es dann wieder wärmer werden: Bei einem Mix aus Sonne und Wolken rechnen die Meteorologen mit Höchstwerten von 25 bis 29 Grad.