Im Aufstiegsduell in Elversberg fehlen dem Spitzenreiter Schalke 04 zwei Innenverteidiger sowie zwei Angreifer, die zusammen schon 18 Tore erzielt haben. Trainer Muslic redet die Mannschaft stark.

Gelsenkirchen (dpa) - Zweitliga-Tabellenführer FC Schalke 04 geht mit gravierenden Personalausfällen in das Spitzenspiel beim Tabellendritten SV Elversberg. In der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) fallen mit Torjäger Edin Dzeko und Innenverteidiger Nikola Katic zwei Stammkräfte wegen Verletzungen aus, zudem fehlen Kapitän Kenan Karaman und Innenverteidiger Mertcan Ayhan gelbgesperrt.

Mit Karaman und Dzeko vermissen die Schalker gleich beide aktuellen Topscorer des Clubs. Karaman hat in dieser Saison schon zwölf Tore geschossen und vier vorbereitet, Dzeko kommt auf sechs Treffer und drei Assists.

«Ausfälle immer wieder sehr gut aufgefangen»

Trainer Miron Muslic will angesichts der Ausfälle aber keine Frustration aufkommen lassen. «Uns fehlen da natürlich ein paar Highroller», sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, «aber wir konnten Ausfälle in dieser Saison immer wieder sehr gut auffangen.» Spieler als Optionen für die vakanten Positionen nannte er keine.

Muslic ist zuversichtlich, dass Dzeko noch in dieser Saison auf den Platz zurückkehrt. Der bosnische Nationalspieler hatte sich in der vergangenen Woche im WM-Qualifikationsspiel gegen Italien an der Schulter verletzt.

«Elversberg ist ein absoluter Hochkaräter»

Den Gegner Elversberg lobte Muslic als «absoluten Hochkaräter - was sie diese Saison machen, ist wieder überragend». Das Spiel, so erwartet Muslic, «wird ein Knaller». Für Karaman auf der zentralen Position im offensiven Mittelfeld ist Dejan Ljubicic eine Option. Für Dzeko ist im Sturm wohl wieder der fünfmalige Torschütze Moussa Sylla die Alternative. Für die beiden Positionen in der Innenverteidigung stehen Hasan Kurucay und Timo Becker zur Verfügung.

Schalke ist seit acht Spielen ungeschlagen und seit sieben Spieltagen Tabellenführer. In zwei Wochen gastieren die Gelsenkirchener in einem weiteren Spitzenspiel beim direkten Verfolger SC Paderborn.