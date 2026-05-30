Südwest Schüsse in Saarbrücken gemeldet – Polizei sucht Zeugen

Polizei Blaulicht - Symbolbild
Die Polizei bittet nach den Schüssen um Zeugenhinweise. (Symbolbild)

Aus einem Fahrzeug heraus werden Schüsse abgegeben. Das Ziel ist offenbar ein anderes Auto. Es gibt keine Verletzten, aber viele offene Fragen.

Saarbrücken (dpa) - Ein Unbekannter soll in Saarbrücken aus einem Fahrzeug heraus mehrmals auf ein parkendes Auto geschossen haben. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Schüsse am späten Vormittag im Stadtteil Malstatt per Notruf gemeldet. Ein Mensch habe sich zu dem Zeitpunkt in dem beschossenen Wagen befunden, sei aber unverletzt geblieben. Der mutmaßliche Schütze verschwand demnach in unbekannte Richtung.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Sie bat Zeugen darum, sich mit sachdienlichen Hinweisen beim Kriminaldauerdienst in Saarbrücken zu melden.

Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x