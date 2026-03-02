Erst brennt die Sauna, dann das ganze Fitnessstudio: Bei einem Großbrand in Neunkirchen-Wellesweiler entsteht ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Millionenhöhe.

Im Neunkircher Stadtteil Wellesweiler ist am Sonntagabend ein Fitnessstudio in der Nähe des Aldi abgebrannt. Anwohner mussten Türen und Fenster geschlossen halten.

Laut Feuerwehr brach der Brand in der Sauna des Studios aus. Als das Feuer begann, befanden sich 18 Gäste und Beschäftigte in dem Fitnessstudio, sie verließen das Gebäude rasch. Deshalb gab es keine Verletzten. Das Großfeuer in der zweitgrößten Stadt des Saarlandes war trotz Dunkelheit kilometerweit zu sehen, eine enorme Rauchsäule stieg auf. Die Untere Bliesstraße, die von Wellesweiler entlang der Blies nach Neunkirchen führt, war ab der Shell-Tankstelle stundenlang voll gesperrt.

Extrem heiße Gase bei Brand im Fitnessstudio

Im Fitnessstudio entzündeten sich schlagartig extrem heiße Gase, es kam zu einer so genannten Rauchgasdurchzündung wie bei der Katastrophe im Wallis. Deshalb brannte schnell das gesamte Haus und das Flachdach stürzte ein. Das Feuer ergriff auch Nebengebäude, in dem auch Autos standen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Polizei schätzt den Schaden auf über eine Million Euro.

Die Feuerwehr löschte von einem Drehleiterkorb aus. Foto: Georg Altherr

Rund 130 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk waren im Einsatz. Wegen des starken Rauchs wurden die Anwohner dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen abzuschalten.

Das Feuer brach nach 18 Uhr aus, gegen 22 Uhr löschten die Wehren noch immer, unter anderem von einem Drehleiterkorb aus. Der Einsatz dauerte die Nacht zum Montag über an.