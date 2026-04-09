Mitten auf dem Bahnübergang löst sich bei einem Sattelschlepper der Anhänger. Kurz darauf gehen die Schranken runter. Der Vorfall nahe Boppard endet glimpflich - jedoch ist die Strecke gesperrt.

Boppard (dpa/lhe) - Beim Rangieren auf dem Bahnübergang Fleckertshöhe nahe Boppard am Rhein hat der Fahrer eines Sattelschleppers dermaßen die Schranken beschädigt, dass die Bahnstrecke nach Emmelshausen gesperrt werden musste. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte sich der Anhänger wegen unsachgemäßer Befestigung gelöst, als das Gespann gerade auf der Landesstraße 210 die Gleise überquerte. Während der Fahrer den Anhänger wieder fixieren wollte, hätten sich die Schranken gesenkt.

«Bei Aufleuchten der roten Ampel rangierte der Fahrer das Gespann derart, dass er gegen die bereits geschlossenen Bahnschranken fuhr und diese dadurch stark beschädigte», teilte die Polizei mit. Laut Sprecher kam niemand zu Schaden. Auf der Strecke von Boppard nach Emmelshausen im Hunsrück seien die Züge sehr langsam unterwegs, eine Bahn habe rechtzeitig anhalten können. Der Bahnübergang werde nun von der Deutschen Bahn instand gesetzt.