Mitten in der Nacht läuft ein Frachter voll beladen mit Salz auf Grund. Die Mosel bleibt an der Stelle zunächst dicht – was steckt hinter dem Zwischenfall bei Trier?

Trier (dpa/lrs) - Ein Gütermotorschiff hat sich auf der Mosel bei Trier-Biewer festgefahren. Das mit 2.107 Tonnen Salz beladene Schiff geriet in der Nacht zu Mittwoch am Rand der Fahrrinne in Schwierigkeiten, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Verletzt wurde niemand, Wasser trat nicht ein. Gegen Mittag schleppten die Behörden das Schiff frei. Die Mosel war an der Stelle zunächst gesperrt, ist aber inzwischen wieder freigegeben. Die Wasserschutzpolizei untersucht den Vorfall.